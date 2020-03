Veronica Timperi

Seducente, dolce e un po' rock. La donna che ha sfilato a Parigi, nell'isteria da Coronavirus, predilige i colori scuri. Da Valentino mix tra sofisticato stile punk e nobiltà di star del cinema. Ritagli e cut on per Off-White di Virgil Abloh che ha realizzato versioni groviera di maglie bianche, top e abiti in cotone e trench a buchi. Tra i suoi must le gonne, i pantaloni e gli impermeabili in pelle di vacca frisona. La donna di Dior è autobiografica e guarda ai must del marchio riportandoli a una nuova modernità. A partire dalla giacca Bar in maglia, indossata su una gonna a pieghe in tessuto di maglia. E poi, il tailleur pantaloni, il cappotto doppiopetto con le mostrine, la borsa in montone rovesciato e la Lady Dior in velluto, i pantaloni in suede con l'orlo sfrangiato, la gonna con le frange sull'orlo.

Chanel fa sfilare un'amazzone romantica, che ama il bianco, gli stivali da equitazione e le casacche di seta morbide e preziose. La donna Saint Laurent ricorda le icone anni 80 e 90. Giacche con spalle strutturate, latex, lingerie in bella vista per uno stile sensuale, a volte anche rigoroso a cui fa sempre da contraltare un dettaglio iperfemminile, con il nero protagonista. Romantica e grunge la proposta di Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, tra seducenti cortigiane in bustier.

La perfezione imperfetta è la cifra di Miu Miu con scintillii di cristalli su abitini fascianti e tute aderenti.

