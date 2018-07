Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiSecondo il linguaggio dei fiori il giallo è il colore associato alla gelosia; nella cromoterapia indica solarità e voglia di cambiamento. Nella moda è pura energia.Il giallo, che negli anni è stato amato e poi odiato e bistrattato, è tornato in modo più prepotente che mai sui red carpet, in passerella e nello street style portando con sé una carica incredibile, e trasformando le donne in figure misteriose e sensuali con una marcia in più.Stilisti e designer si sono scatenati a creare abiti e accessori ironici, femminili, glamour, ma soprattutto sfiziosi come un sorbetto al limone. E, in un lampo per strada, al mare come in città, è un trionfo di signore in giallo, di sicuro più provocanti e moderne di Jessica Fletcher.