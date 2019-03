Veronica Timperi

Se è vero che dopo la pioggia viene l'arcobaleno, quando arriva la primavera vestirsi multicolor diventa quasi un imperativo.

Un tempo solo pochi e brand si lanciavano nella produzione di abiti e accessori che facevano concorrenza a Iridella, protagonista del celebre cartoon anni 80. Per questa primavera-estate, invece, le griffe hanno osato proponendo total look perfetti per chi ama il colore. Ovviamente la regola è non esagerare con gli accessori: se la mise è molto eccentrica accessori e i gioielli devono essere minimal.

Valentino, pur mantenendo la sua eleganza sofisticata e sobria ma glam, ha puntato sulla stampa zig e zag per l'abito lungo coordinato con lo spolverino. Il tutto declinato nei toni del rosso, rosa, arancio, giallo e verde. Un outfit che è già stato scelto da star di Hollywood come Jiulia Roberts, che lo ha indossato con il suo più bel sorriso. Fondo bianco e frange arcobaleno per Givenchy. Il top white con ricami colorati e la gonna lunga che strizza l'occhio a quelle hawaiane con frange in rafia variopinta all over e cinta batik, hanno un tocco esotico ma cool. Le righe sono tra le stampe più gettonate da declinare in mood arcobaleno. Lo sa bene l'eclettico Prabal Gurung che le ha usate sui suoi log dress in versione verticale. Non si tratta di righe nette, ma appena accennate, che seguono la silhouette e creano un particolare effetto col movimento del corpo. Più casual la rivisitazione del rainbow secondo Burberry. Mini dress sportivo con righe trasversali e sopra uno strato di trasparenza con tocchi rouge che rende più glam il look. La chicca di Burberry è aver creato anche la Rainbow bag, una shopping supercolorata che è già diventata un oggetto del desiderio per le più modaiole.

