Veronica Timperi

«San Valentino è la festa di ogni cretino, che crede di essere amato invece rimane fregato». Questa è una delle massime, ciniche, che ricorda la festa degli innamorati del 14 febbraio. Ma oggi le donne non vogliono pensare di essere fregate, vogliono una festa romantica e un pizzico maliziosa. Così si abbigliano scegliendo la femminilità. C'è chi si divide tra la scelta di look più sensuali o chi preferisce calcare il pedale romantico. Ma la volgarità è bandita. Il mix perfetto quest'anno lo hanno dettato le tendenze che vogliono il ritorno a capi d'abbigliamento ordinario che somigliano alla lingerie. Largo quindi a trasparenze, ed effetti vedo non vedo, a sottovesti di seta che si tramutano in abiti da sera. Il risultato è una sensualità romantica, non esasperata ma decisamente femminile. Versace impreziosisce il suo abito sottoveste in seta azzurra con catene gold e lavorazioni in pizzo e paillettes rosso fuoco. Il dettaglio in più sono le calze, anch'esse in macramè, gialle fluo abbinate a sandali gioiello. Dior, nel look red & black punta invece a scoprire le gambe. Il grande fiocco della camicia rende castigata la scollatura, mentre la gonna in tulle si apre svelando la silhouette. È un trionfo di volant e trasparenze l'abito lungo e scollato firmato Valentino che, laddove può, mostra con eleganza le nudità. A casa N.21 il romanticismo sceglie di mostrarsi malizioso. L'abito midi in chiffon ha una stampa a micro fiore e un'apertura asimmetrica frontale e giro manica aperto.

La lingerie è protagonista anche per Rihanna che col suo marchio Fenty Savage lancia una linea sexy e romantica. Si chiama Down the Aisle ed è composta da un reggiseno bralette in pizzo decorato con micro cuori ton sur ton, abbinato a un perizoma con cinturino e strategico fiocco in satin oversize frontale.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

