San Valentino è fatto di bigliettini amorosi, cuori, regali, cene romantiche. Per una serata innamorata cosa indossare (e anche cosa farsi regalare)? Grande must per la festa degli innamorati è il nero, declinato su varie texture, che parla di sensualità e di mistero. Saint Laurent propone un mini abito black in mikado con rouches e tagli che formano cuori e le gambe lasciate ben in vista, un'idea che piace molto, soprattutto alle influencer. Trasparenze in nero a go go per Dolce & Gabbana, che incanta con un abito longuette velato e sinuoso, da pura malafemmena.

Alberta Ferretti, sulla scia dei suoi maglioni iconici, ha creato una capsule collection unisex, Love is Love, che punta sull'inclusione e sull'amore senza pregiudizi. Pierpaolo Piccioli per Valentino ha immaginato un abito fiabesco, da Cappuccetto Rosso metropolitana, perfetto per festeggiamenti glam.

Uno sguardo anche alla lingerie, che deve per forza essere maliziosa. Intimissimi fa breccia nel cuore degli innamorati pensando a una collezione dedicata a San Valentino. Dal classico nero, sexy per eccellenza, che si fonde con il rosa agli incroci sensuali reti effetto vedo non vedo, fino alle frasi d'amore ricamate sulla corsetteria e lingerie.

Anche in casa Yamamay il sexy è di rigore. Lacci ed elastici nella serie Love, mix di colori nero, cipria, alternati a ricami romantici per Jannelle e color bouganville nella serie Begonia.

