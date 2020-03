Veronica Timperi

Romantico e pieno di positività. Il rosa, per questa primavera - estate, è il nuovo nero. Un colore che, in tempi grigi come questo che stiamo vivendo non può che dare speranza. Non tutti sanno che in realtà non si è sempre associato il rosa al sesso debole, anzi è una considerazione piuttosto recente. La storia vuole che nel XVIII e XIX questa gradazione, proveniente dalla scala del rosso, ma meno intensa e impegnativa, venisse definita mascolina e più adatta alla vita sociale. Alle bambine e alle donne era riservato il blu, il colore del cielo e del velo della Madonna.

Le cose iniziarono a cambiare, poi, dagli anni 30 del secolo scorso quando nel guardaroba maschile femminile cominciarono a comparire colori chiari accostati alla sfera domestica e familiare, per una donna vista come l'angelo del focolare. Con l'avvento delle Barbie, negli anni 50, il consolidamento del pink uguale donna divenne definitiva, nonostante nel periodo della contestazione femminista fu oggetto di polemiche perché simbolo di passività e sottomissione.

Oggi nonostante sia una sfumatura genderless, le donne la usano sia nelle occasioni formali che in quelle meno ingessate, in modo sensuale e glam, a testimonianza che il concetto dello storico del colore Michel Pastoureau secondo cui «è la società che crea i colori, li definisce e conferisce loro un significato», sia vero ed attuale. Ecco quindi allora che sulle passerella è stato un trionfo Pink, per abiti ed accessori. Kaia Gerber ha indossato un modello spinoso e completamente sfumato sul rosa firmato Alexander McQueen.

È shocking la proposta di Balmain, un total look formato da giacca oversize, pantalone ampio e top sottoveste in seta. Prada, nella sua perfezione imperfetta, ha puntato sul cappotto retro rosa chiaro e su accessori en pendant come sneakers e borse.

Dinamica e glam la versione del rosa di Salvatore Ferragamo che propone gonna corta con bottoni in nappa leggera e camicia della stessa sfumatura di rosa, da indossare abbottonata. E ancora la collezione Eletra Lamborghini: felpe urban over o short con tagli alle maniche ma di un vezzoso rosa confetto.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA