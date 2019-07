Veronica Timperi

Psaese che vai look che trovi. Se la meta è da surfisti, come Biarritz, nel sud della Francia, o Tarifa, nella Spagna meridionale, è bene portare con sé mise comode e sporty-chic. Sportmax ci ha pensato con una collezione fatta di capi tecnici ma glam. Il costume castigato dal sapore retrò con fantasia a righe mariniére, bianco e blu con dettagli rossi, è abbinato ad un bolero in tinta in tessuto tecnico che ricorda quello delle mute dei sub. Il tocco in più è dato dai dettagli: un cappello pescatore blu elettrico e i bracciali alla caviglia. Chi sta per palanare sulla California deve scegliere lo stile Coachella e capi con palme e tramonti disegnati. Etro declina questa fantasia su un minidress doppiato in tessuto vichy. Da un lato è un trionfo di palme, mare, onde al tramonto, mentre dall'altro spuntano dai reverse quadretti bianchi e neri. Il cappello a rete, le scarpe sportive, il foulard in seta al polso e le collanine colorate fanno il resto.

Se l'aspirazione è vivere un'estate hippie ma alla moda la meta perfetta è Ibiza. La soluzione più cool sono i mini abiti che sono un mix tra il caftano e il kimono, due must delle passate stagioni. Chloé ne propone di bellissimi con fantasie sofisticate. Per le vacanze più glam, a Forte dei Marmi come a Cap Ferrat, quando l'aperitivo al lido diventa una passerella, l'importante è puntare su una studiata semplicità. In valigia largo ad abiti sottoveste ma anche a pantaloncini - non hot pants però - da abbinare con t-shirt o canotte. Jacquemus abbina un pantaloncino fucsia ad una canotta in seta bianca dalla profonda scollatura. Oppure il miniabito di Versace: per sfoggiare gambe e abbronzatura, e l'estate è servita.

