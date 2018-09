Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiPlastica, biker, colori. Sono fra le tendenze della prossima estate emerse dalla Fashion Week milanese appena conclusa.In primis, come già avevano avvisato i social network, tornerà un feticcio degli anni 80: i famigerati ciclisti. In questo giro di sfilate si sono visti un po' dappertutto, insieme alla T-shirt e sotto l'abito, con i tacchi o con le sneaker. Sportmax li ha declinati in versione sportiva, mentre Cavalli, Ferragamo e Fendi hanno puntato su abbinamenti eleganti. La prossima stagione sostituiranno i leggins, e le meno coraggiose possono abbinare la variante bermuda in versione elegante, con la giacca, come hanno fatto Prada ed Emporio Armani. Insieme ai ciclisti ci sarà spazio per il plexiglass, per scarpe che spogliano il piede rendendolo più sexy, come ha fatto N.21, ma anche per borse in cui nulla è più lasciato all'immaginazione. Armani mette la plastica lucida anche sui corsetti. Sarà poi un estate che vedrà protagonista il monospalla, declinato, come hanno fatto Max Mara e Marni in versione abito o camicia bianca. Chi ama le fantasie deve puntare sul tie and dye di impronta psichedelica, ma in versione bon ton, come da Prada, Msgm e Burani. È invece flower power da Versace, Dolce e Gabbana e Msgm. Il colore comunque torna più sfavillante che mai, con tavolozza che spaziano da tinte pastello a quelle più squillanti. Se Armani mixa toni tenui con altri cangianti, Alberta Ferretti propone una collezione romantica, mentre Antonio Marras si impone con un total green. Tante le trasparenze, spesso più tecniche che sensuali, con materiali come l'organza usati per soprabiti e pantaloni fluidi.