Veronica TimperiParola d'ordine: questo inverno non si deve passare inosservate. Come? Con mise nei colori degli evidenziatori.Largo a nuances fluo come il verde, il giallo lime, il fucsia, l'arancio e l'azzurro. E quando non fanno parte di total look (che potrebbero sembrare eccessivi) si mescolano addirittura. L'ispirazione proviene dagli anni 80, con i suoi eccessi ruggenti, anche se le silhouette sono ultramoderne.Balenciaga punta sulla fluidità. Sulla gonna plissé nera, leggiadra, uno dei capi culto di stagione, ha abbinato un maglioncino aderente color lime, regalando al tutto un tocco glam. Gucci sceglie tonalità classiche come il cammello e il black, cui accosta l'azzurro fluorescente, reso ancor più particolare dalla forma della blusa, tutta infiocchettata, o maglie piumate verdi. Moschino ha immaginato, invece, un total look retro, stile anni 60, con tanto di capelli cotonati. Il fucsia acceso del dolcevita a coste da indossare alla gonna pelosa nella stessa sfumatura, è abbinato, a contrasto, con dettagli in vernice nera. C'è anche chi ha giocato con gli effetti fluo accostando insieme più tonalità. Anche Prada ha pensato a proposte glamour e tecniche. Al giallo dell'abito si sovrappone un leggero velo fucsia, mentre ai piedi mette Mary Jane arancioni, en pendant con una delle due borse (l'altra è verde). Tom Ford si è lasciato contagiare dalla fluo-mania mettendoci il suo inconfondibile estro. Non bastassero le tinte evidenziatore, le ha spalmate su abiti incrostati di paillettes che mescolano fantasie fiorate e animalier.riproduzione riservata ®