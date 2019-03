Veronica Timperi

Parigi, orfana di Karl Lagerfeld chiude le fashion week con un tributo al Kaiser con la sua ultima collezione per Chanel. Su una passerella che ha riprodotto, al Gran Palais, un villaggio di montagna hanno sfilato le muse dello stilista sulle note di Heroes di David Bowie. Cara Delevingne, Maria Carla Boscono & co hanno indossato capi in bouclé black & white che ripercorrono i codici stilistici della maison della doppia C. Linee rigorose ma anche romantiche. Per il resto, nella Ville Lumiére, questa edizione è stata particolarmente audace. Parola d'ordine osare col colore, sconfinando addirittura in tocchi fluo, e strizzare l'occhio a dettagli retro. Lo ha fatto Demna Gvsalia per Balenciaga azzardando con abiti sartoriali fluidi, utilizzando la stampa 3D in modo sottile e ingegnoso per esagerare l'ampiezza della parte finale delle maniche, cappotti avvolgenti senza bottoni, a collo alto. Ha ripreso questo mood anche Maria Grazia Chiuri per Dior che ha realizzato una collezione ispirata alle Teddy Girls, un tripudio di tartan rossi e verdi realizzati però in tessuti e rifiniture high-tech, e accompagnati da abiti seducenti combinati con il tulle. La stilista ha addirittura rielaborato la giacca Bar inventata da Dior, perfetta soprattutto se abbinata alla t-shirt su cui si leggeva Sisterhood is Powerful. Più pop i look di Saint Laurent ideati da Anthony Vaccarello, che ha remixato capi iconici del brand rendendoli moderni, come lo smoking da donna, i ricami etnici esotici, le pellicce da uomo.

Poetica e femminile è la donna di Valentino, che ha privilegiato stampe con immagini di una coppia innamorata. Pier Paolo Piccioli ha anche stampato enormi immagini di rose su tuniche di seta e ha guarnito tutto con orlature, dai caban in feltro alle cappe brani di poesie.

