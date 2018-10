Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiOgni stagione ha il suo capo-chiave. In autunno (che in verità ancora tarda ad arrivare), il must have è uno solo: il trench. Ripara da freddo e pioggia, è pratico e versatile, dona al look un'eleganza sempre attuale anche se resta un classico.In effetti il trench ha più di 100 anni, ma non li dimostra affatto, tanto da essere protagonista indiscusso delle collezioni, sempre un po' rinnovato. Il suo nome deriva dall'inglese trench coat, che significa cappotto da trincea, e proprio all'esercito si rimanda la sua origine. Nel 1901 l'allora ministro della Guerra britannico ne ordinò alla Burberry, azienda che già dal 1856 produceva impermeabili in gabardina, un modello a metà tra l'impermeabile d'ordinanza e il cappotto militare, e così nacque il classico trench.Gli stilisti oggi lo rivisitano in modo originale, eclettico, anche se in molti sono rimasti fedeli al modello classico. Tod's lo propone con reverse e cinghie in cuoio, a contrasto. Alberta Ferretti punta sul vintage con un modello in stile anni 80.L' ispirazione è army per Dior. Il suo trench blu, da marinaio, è sensuale e glam. Herno celebra i suoi 70 anni con un trenc celebrativo, in vendita in 40 boutique del mondo a fine ottobre, cominciando da Roma, Milano e Forte dei Marmi.I più fantasiosi giocano invece coi tessuti. Vivetta punta sull'effetto cangiante per un trench affusolato dalla fantasia fiorata e dai toni tenui, dal grigio al rosa. Balmain ha rivisitato il classico spolverino con un denim delavé moderno e casual.riproduzione riservata ®