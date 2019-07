Veronica Timperi

Nella moda, i ritorni sono in agguato. Tendenze che ciclicamente si ripropongono. È il caso delle rouches che questa estate tornano prepotenti e, in un attimo vanno ad arricchire, dando movimento, bluse, gonne ed abiti. Il risultato è una femminilità contemporanea sofisticata ma allo stesso tempo sbarazzina, fresca, quasi floreale, perché spesso questi volant regalano un particolare effetto corolla molto cool. L'ideale sarebbe mescolare capi flouncy & frilled, come di solito vengono chiamati, con pezzi più lineari, come le gonne a matita o i pantaloni a sigaretta. In questo modo le balze si possono portare anche da giorno, creando così un look vezzoso ma senza esagerazioni.

Liu Jo punta su un unico volant monospalla sul long dress a righe, per un effetto informale e perfetto per il quotidiano. Philosophy by Lorenzo Serafini osa per il suo mini abito abbinando rouches e tartan su un look declinato in bianco e azzurro che da molto country style. Impalpabili, invece, le balze sul vestito lungo firmato Fendi, che spazia sui toni del rosso, dell'arancio e dell'avorio per un outfit sofisticato.

Sulla passerella Antonio Marras ha presentato, invece, abiti patchwork in cui svolazzanti rouches convivono con dettagli lucenti, pizzo e piume in un mix suggestivo di forme e linee a contrasto. Romantica l'interpretazione dei volant secondo Elisabetta Franchi che ci ha costruito una gonna gialla e color acqua marina effetto bomboniera.

Max Mara va sul concettuale iper femminile ed aggiunge mini rouches sulle spalle degli abiti in pelle, sui talloni delle décolleté monocolore, ma anche alla fine di gonne affusolate, dando alla mise un tocco flamenco.

