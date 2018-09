Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiMorbido, comodo e glamour. Il cardigan diventa protagonista del prossimo autunno-inverno. La giacca in maglia aperta davanti, chiusa da bottoni o zip, infatti, si è dimostrata la miglior alleata per affrontare senza problemi i primi freddi. Sempre moderno e con un'allure sporty chic, vanta una storia lontana di matrice anglosassone. La sua prima apparizione è stata in guerra, quando venne indossato dal maggior generale James Thomas Brudenell, riconosciuto come il settimo conte di Cardigan, nel 1854 in battaglia. Dall'Inghilterra all'America il passo è breve. Nel campus del college Ivy League della Harvard University di Cambridge Massachusetts, vennero avvisate le prime maglie-cardigan, che entrò a far parte delle divise universitarie dell'atletica della celebre università nel 1900. Venti anni più tardi, in Francia, è Coco Chanel a rilanciarlo nella versione femminile, diventando un capo di maglieria presente a momenti alterni nelle collezioni maschili e femminili ma mai tramontato, e sempre rinnovato nelle forme e nei materiali.Il nuovo cardigan ha una vestibilità più lunga ed è realizzato in filati morbidi, non necessariamente in cachemire. Armani lo allunga fin sotto il ginocchio e lo fa diventare quasi un soprabito, in nero ma anche in rosso fuoco, per un look sofisticato ma pratico. Punta sulla fantasia, invece, Etro; il suo modello è morbido, stampato, e si indossa su abiti impalpabili e colorati. Cocooning il maxi cardigan di Marco de Vincenzo, più sensuale la rivisitazione del cardigan firmata Versace. Il suo modello a rombi rosso e blu elettrico si indossa con la minigonna nera che svela le gambe.