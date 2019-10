Veronica Timperi

Morbido, accogliente come un abbraccio e intramontabile. È il cappotto, il capo che più di tutti segna l'arrivo dell'autunno. Avvolgersi in un coat è un rito per le modaiole che lo preferiscono anche ai piumini.

Quest'anno è il vero must di stagione, l'investimento da fare ma per il proprio guardaroba. Le passerelle hanno parlato chiaro: la parola d'ordine è oversize. Quindi, sebbene siano sempre preferibili linee sartoriali e tessuti di qualità, il cappotto dell'autunno-inverno 2019/2020 abbraccia la silhouette senza stringerla, anzi, la lascia libera e nasconde anche rotondità. Perfetto per le amanti dell'athleisure, meno invece per coloro che preferiscono la sensualità mostrata attraverso le aderenze, c'è da dire che il maxi coat è per molte ma non per tutte. In poche parole non se lo possono permettere le donne basse e formose, perché comunque lunghezza ed ampiezza penalizzano stature non elevate e le linee morbide non aggraziano le linee del corpo. Possono concederselo, insomma, solo coloro che superano il metro e settanta ed indossano al massimo una 44. Saint Laurent punta tutto sul candido bianco per il coat extra-long dalle spalle ampie e squadrate, come si indossava negli anni 80, da indossare rigorosamente con un micro abito per un gioco dei contrasti che è il trend dell' autunno. Guarda al passato Marc Jacobs, più precisamente agli anni 50, con il suo cappotto sale e pepe lungo dalle spalle ad uovo, chiuso al collo da un romantico fiocco. Stiloso nel suo rassicurante ed intramontabile blu il modello oversize firmato Sportmax, con volumi cocoon e grandi revers.

È importante anche la proposta arancione di Laura Biagiotti, un cappotto sporty chic abbinato a top, gonna stretch e calzini monogram.

