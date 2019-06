Veronica Timperi

La prossima estate l'uomo vestirà in modo sostenibile, tecnico e con uno stile formale ma rilassato. È la tendenza uscita dall'edizione 96 di Pitti Uomo Firenze che ha appena festeggiato i 30 anni. L'uomo moderno indossa la libera divisa del nomade urbano, abita la metropoli ma è a suo agio nelle sfide degli spazi aperti. Sebbene sfoggi uno stile rilassato non è mai trasandato. Linee calibrate, soprattutto per la giacca mono e doppiopetto, a due bottoni o con i revers a punta larga, che non costringe la silhouette e indica nel dettaglio la propria cifra distintiva. Paoloni punta su tessuti morbidi e giacche dall'allure retrò, strutturate ma avvolgenti, che richiamano le vacanze negli anni 40 con vezzosi gessati. Eleganza rilassata per Manuel Ritz con abito composto da giacca doppiopetto «Nuvola» e pantaloni doppia pince baggy in tessuto regimental armaturato in cotone e lino. Lardini propone un uomo dallo spirito vacanziero che guarda a Cuba: camicia Guayabera, simbolo dell'abbigliamento cubano, polo in jersey, t-shirt realizzate in cotone organico, trench e bomber. Z Zegna si fa invece portavoce di un lifestyle etico e consapevole. Ispirato dal pericolo desertificazione, Alessandro Sartori, ha creato una collezione dallo stile urbano sofisticato, costruita con materiali ottenuti dall'utilizzo di fibre riciclate e riciclabili e trattamenti e lavaggi che limitano notevolmente il consumo di acqua. L'anima sportiva e urbana di Blauer fatta di giacche tecniche leggere e linee essenziali dei pantaloni chino si traduce anche nella collezione beachwear, la novità di quest'anno: boxer da bagno, dall'impronta basic/police, con stampe dal gusto americano come la bandiera e il mimetico-militare che personalizzano il nylon e il nylon camouflage tinti in capo, realizzati entrambe con la plastica riciclata.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA