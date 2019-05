Veronica Timperi

La primavera stenta ad arrivare ma le più modaiole stanno già abbandonando abiti e colori invernali. L'ispirazione va allo stile Coachella, il famoso Festival musicale che si è tenuto qualche settimana fa negli Stati Uniti, nel deserto di Palm Springs e che, ogni anno, detta moda sulle tendenze primavera estate.

Quest'anno il Coachella style vede donne etno-chic, che abbinano accessori spartani e minimal ad abitini preziosi, must have di stagione come ciclisti, stivaletti da cowgirl, crop top, frange e trasparenze insieme ad un trionfo di denim, che è il vero passspartout di ogni festival di musica. Infatti Sportmax punta ul denim nella nuova collezione in tela indaco a tiratura limitata, tutta volant per 8 pezzi basici, compresi minidress, salopette da portare eventualmente a pelle, jeans e camiciole. Anche Blumarine sceglie il denim ma lo abbina a pizzi e giacche sartoriali, nel suo romantic activewear che mescola romanticismo a spirito atletico e poetico con accostamenti tra lycra fluo e chiffon floreale, delicatezza e dinamismo. Se allo stile country-chic si vuol aggiungere un tocco di seduzione si può optare per i miniabiti tutti paillettes di Elisabetta Franchi o con i suoi chemisier trasparenti e svolazzanti.

Per le ragazze che non rinunciano ad una certa raffinata eleganza a dispetto dei 45 gradi all'ombra, ecco Etro, che dopo aver festeggiato nel 2018 il cinquantesimo anniversario, propone lo stile etno-chic incarnato da icone della moda come Edie Campbell, Alek Wek, Tatjana Patitz, Violetta Sanchez. Mescola così le inconfondibili fantasie paisley a note e accessori casual, da american cowgirl. Corsetti stringi-vita si mettono su jodhpur, in uno stile preppy che vira verso il grunge. Blazer sartoriali diventano mini abiti, mentre i boxer da uomo sono interpretati come mini shorts.

