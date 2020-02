Veronica Timperi

La donna non ha paura di vestirsi da femmina e di perdere la propria credibilità. Donne libere di giocare con i cliché del femminile, di riconoscere la loro forza nella leggerezza, di spogliarsi delle imposizioni e delle censure.

È l'idea-guida di Silvia Venturini Fendi, convinta che oggi, «essendo tutte donne forti, possiamo riappropriarci dei codici e dei luoghi comuni del guardaroba femminile, non abbiamo più bisogno dei codici maschili per essere ascoltate». E allora via libera al rosa e al pizzo, alle giarrettiere e alle calze velate, ai gioielli e alle trasparenze, tutto ovviamente abbinato a contrasto con tessuti ruvidi e linee scultoree. Anche Prada sceglie il glamour surreale. Da un lato il rigore della donna in carriera con la giacca da boss, ma ingentilita con frange vezzose, dall'altro di tailleur austeri con camicie con cravatta e gonne con spacchi vertiginosi. E se Bottega Veneta punta sulla donna a tutta frange, da Ferragamo la donna è plurale, perché ha in sé tante anime. Il rigore del cappotto lungo, la gentilezza dell'abito floreale, la mascolinità del giubbotto biker. Da Versace, per la prima volta sfilano insieme lei e lui. Freschezza, glamour sexy, intelligenza: uomini e donne sono uguali nell'esprire queste qualità. Volumi ampi, tanto corto, sexy attitude e di sera minidress argentati architettonici. E Jeremy Scott di Moschino sceglie Maria Antonietta in versione anime giapponesi. Una regina ribelle che con biker di pelle nero, con il giubbino di denim abbinato all'abito panier e alla pochette-brioche e agli stivali stringati.

