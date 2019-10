Veronica Timperi

La donna deve brillare. Questo inverno sarà un trionfo di colori accesi ed effetti cangianti a dir poco futuristi.

Largo dunque a texture leggiadre, tutte glitter e paillettes o a nuances brillanti di velluto. Philosophy di Lorenzo Serafini ha optato per un minidress che sembra una via lattea. Grigio e ad effetto shiny, interrotto solo dalle bordature e dalle rifiniture in macramè nero. È incrostato di paillettes rosse effetto specchio l'abito longuette firmato Dolce & Gabbana. La linea avvolge la silhouette e il drappeggio laterale con chiusura gioiello lo rendono particolarmente adatto anche alle più formose. La donna brilla anche da Ermanno Scervino e lo fa con originalità. I suoi maxi pullover diventano abiti con un malizioso pizzo che sbuca fuori a mo' di lingerie. La particolarità è che sono incrostati di baguette e pagliuzze tono su tono, in questo caso tinte pastello come il celeste e il rosa, che vanno ad abbinarsi alle calze. È più una scultura che un abito quella portata in passerella da Saint Laurent ed indossata da Kaia Gerber. Il suo monospalla corto con maxi fiocco laterale ha nella fantasia a righe nere e grigie, nemmeno a dirlo tempestate di lustrini, la massima esaltazione dell'effetto shiny.

Più anni 80 l' interpretazione che ne fa Louis Vuitton che, sebbene eccentrica, può trovar spazio anche in un guardaroba poco formale. L'abito dallo stile sporty-chic ha la linea svasata e dettagli in pelle. Si indossa rigorosamente con il gilet in denim dalle maniche animalier. Un outfit che mescola così 3 must di stagione da non perdere. Prezioso e ricercato è l'abito brillante di Burberry. Ha la forma di un classico tubino color oro, con la differenza che, sul davanti ci sono dettagli e ricami floreali in 3D, tono su tono.

