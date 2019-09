Veronica Timperi

L'estate non è ancora finita, ma in ufficio ormai siamo tornate tutte.

Per il back to work l'armadio si riempie di tailleur, di principe Galles, di giacche doppiopetto e di capi stile militare. Insomma, nel guardaroba ci sono tutti i simboli del glamour del girl power: dal blazer dalle maxi spalline, ai pantaloni ampi, dalle camicie inamidate alle cravatte slim. Da Alberta Ferretti a Prada a Max Mara, la tendenza empowerment trionfa in passerella, sull'onda del movimento #MeToo. Archiviate le t-shirt slogan e l'overdose di rosa shocking, quella che torna in ufficio è una lady boss, grintosa, sensuale pur essendo coperta. Chanel punta sulla femminilità intramontabile del pied de poule declinato in bianco e nero del cappotto foderato nelle stesse tonalità ma con fantasia zig zag. Sotto una jumpsuit bianca dalla leggera fantasia a quadri. Dior propone un totale look tartan in rosso e nero con cappotto a mo' di poncho sfrangiato. Più androgina la versione pensata da Ermanno Scervino che fa pensare allo stile di Marlene Dietrich, sensuale pure se casto. Ecco quindi il tailleur dal taglio maschile nero, con giacca doppiopetto e pantalone. Il vezzo? La camicia in pizzo con maxi maniche e la cravatta nera. È una donna sportiva, secondo Celine, quella che rientra dalle vacanze ed indossa capi basici ma non banali. La giacca in velluto è un evergreen da abbinare con jeans, stivali alti, maglioncino, camicia ed immancabili occhiali a goccia, che rendono la mise più rock. Oversize e bon ton è la soluzione pensata da Fendi per le working girls. Il completo principe di Galles è composto da maxi giaccone lungo fino ai piedi, pantalone morbido e camicia castigata.

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

