Veronica Timperi

Il primo sole ci ricorda che la primavera è vicina e anche la moda chiama il colore. A partire dal giallo ormai da qualche stagione è protagonista delle stagioni calde in tutte le sue sfumature. Oltre al coral living, decretato da Pantone colore dell'anno, interpretato su abiti e accessori in modi suggestivi, come nel longdress impalpabile di Versace, la primavera si accende con nuance neon che dal lime tendono al green. Per esempio da Off White, il brand del 2018, che ha osato spalmando questa tonalità su una stampa serpente sensuale e sofisticata. Altra declinazione yellow in voga sarà il color mango, un tono acceso ed intenso amato da Max Mara. Sua è la mise super chic indossata da Kaia Gerber composta da giacca da smoking dal taglio maschile, top monospalla strizzato in vita e gonna a tubo indossata sui pantaloni. Tra le new entries c'è il toffee, un punto di marrone un po' più scuro del beige e più chiaro del moka. È perfetto sulla seta e sui tessuti cangianti, come lo interpreta Burberry. Altra novità di stagione è il rosa baby, per molte ma non per tutte. In un attimo fa tornare bambine, anche quando viene declinato su abiti eleganti e da femme fatale. L'interpretazione di Valentino è invece rigorosa e pulita. Chi ha la passione per il denim deve sapere che quest'anno la palette è dalla sue parte. Pare infatti che in primavera si utilizzi in tutte le sue gradazioni. Balmain, per esempio, al pantalone jeans strappato dal lavaggio chiaro abbina una maglia con spalline larghe incrostata di paillettes, tutto della stessa tonalità. Il risultato è moderno e glam.

Fino al bianco, of course. Philosophy di Lorenzo Serafini propone pantaloncini bianchi e mini top con volant per la sua donna nomade.

