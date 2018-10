Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiGlamour da paura. È il look necessario per Halloween, la notte di Ognissanti che diventa anche occasione di feste e party.Non c'è bisogno di acquistare maschere e gadget paurosi, perché la moda viene in aiuto con tocchi gotici. Sia le grandi griffe, sia i marchi low cost hanno pensato a soluzioni fashion tetre, misteriose, ad abiti oscuri, in cui la sensualità è celata sotto vesti ascetiche. Oppure dettagli a contrasto magari una scarpa nera col tacco alto, un paio di guanti al gomito, una veletta.Coach 1941 punta sul nero e l'arancione, il colore delle zucche, per il suo abito extralong morbido e svasato, tetro al punto giusto. Antonio Marras propone invece una donna bambola, con un look che è un trionfo di pois e ruches in bianco e nero. Colori ripresi anche dalla moderna versione della bambola assassina di Simone Rocha. Sembra bon ton, tutta fiocchi, ma non c'è da fidarsi. Gucci, invece, ha presentato un'intera collezione che potrebbe essere ripresa per Halloween. Protagonista resta il colore ma con soluzioni stranianti come il passamontagna, il piercing con catene indossato con sofisticati abiti scarlatti, o floreali, ma tenendo in mano teste tagliate.Desigual propone uno stile un po' gotico un po' boho con l'abito nero a strati, a manica lunga, con stampe di fiori blu e turchesi.