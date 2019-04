Veronica Timperi

Erano gli anni '60 quando Mina cantava Una zebra a pois. Da allora quelle magiche palline, di tutte le dimensioni possibili, hanno invaso gli abiti delle donne di tutto il mondo, cambiando negli anni, rinnovandosi, fino ad essere declinate quasi come una forma d'arte, un moderno puntinismo, ma molto più glamorous.

Negli anni '70 sono diventate addirittura parte di quella moda, un po' psichedelica, definita optical, ed erano circoli grandi, spesso concentrici. Oggi invece, sulle passerelle impazzano versioni light, che addirittura riescono a essere abbinate con altre fantasie e colori in modo audace. Righe e pois insieme stonano? Un tempo forse, ma adesso no. Anche stilisti simbolo del buon gusto e della raffinatezza hanno sposato l'idea che queste palline, su una blusa, su una gonna, o su un vestito siano tremendamente chic.

Poi c'è chi, come Cividini, mescola colori, grandezze e crea un look sofisticato con polka dots di diverse dimensioni e tonalità che campeggiano sulla gonna pareo e sulle maglie, con il bianco e il rosso protagonisti.

Altro accostamento gettonato per i pois è il classico black & white. Burberry lo declina in chiave bon ton e mette i puntini sullo strato nero trasparente che ricopre il minidress bianco dalle linee minimal. Céline propone una versione sensuale e strutturata con l'abito corto dalla scollatura a fiocco con fondo nero e pois bianchi.

Aumenta le dimensioni dei puntini, invece, Dolce & Gabbana, che li mette su un intero look formato da un completo pigiama blanche et noir elegante indossato con sneakers e con un ombrellone en pendant. Originale la rivisitazione di Max Mara che ha un sapore retro, con i polka dots neri a contrasto su mise color fango come l'abito-impermeabile. E infine Gianluca Capannolo presenta il cappotto Monica, in duchesse di seta con stampa a maxi pois.

