Veronica Timperi

È il colore non colore per eccellenza. Il bianco è etereo, impalpabile, e sempre moderno. Non solo per gli abiti da sposa, ma anche per il pret-à-porter, dove è simbolo di un'eleganza raffinata. Per quanto possa sembrare sinonimo di purezza è una nuance che non rinuncia mai a donare femminilità alla donna che lo indossa, soprattutto durante la primavera e l'estate, quando è un must di ogni guardaroba. Perfetto per le giornate calde, romantico e senza tempo, esalta anche i primi accenni di abbronzatura.

Chanel nell'ultima collezione estiva by Lagerfeld gli conferisce un tocco sofisticato e al contempo sbarazzino. Il suo abito bianco somiglia ad un camice lungo, ed è decisamente glam se indossato, come ha suggerito lo stilista, con cinta logata en pendant, cappello in paglia e sandali. Una mise perfetta per un'estate a Saint Tropez. Mood molto simile per Tod's che declina questa tonalità neutra in chiave sporty-chic. Il look total white dell'abito con la gonna a tulipano è sdrammatizzato dai mocassini bassi con le frange e dalla maxi bag in rettile bianca e nera. Sensuale e sinuosa l'interpretazione del bianco secondo Balmain che gioca con le misure, con i volumi e con le forme. Il completo indossato da Cara Delevingne è composto da pantalone con enormi pence e spolverino oversize dalle spalle ampie è abbinato ad un bustier argentato che lascia scoperto l'ombelico. Punta sulla femminilità in bianco anche Missoni, ed accosta questa tonalità candida a un grigio chiaro che compone una fantasia geometrica tipica del brand. I pantaloni capri indossati da Kendall Jenner, la canotta e il gilet lungo con rouches, accessori en pendant: ideali per l'estate.

