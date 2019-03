Veronica Timperi

Demonizzato dai puristi della moda e dai radical chic, amato dai millenials che lo indosserebbero anche sul pigiama.

Il logo è tornato, più prepotente che mai, e se prima era discreto e si posizionava silenzioso da una parte, su capi ed accessori, oggi ne diventa protagonista, trasformandosi addirittura in stampa all-over. Su borse, cinture, felpe, collant, giacche e anche costumi e pellicce (ecologiche). Tendenza Anni 80, poi sostituita da un approccio low profile, il logo ora è riattualizzato grazie a instagram che lo ha reso ancora di più uno status symbol. Lo sanno bene marchi come Chanel, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Valentino, Ysl, che hanno cavalcato questo trend rielaborando i loro marchi in modo contemporaneo. Ecco quindi che le calze loggate con le F capovolte, il tuxedo ricoperto di G, la cintura con la medusa, diventano oggetti del desiderio.

Pierpaolo Piccioli per Valentino interpreta la logomania sia in chiave bon ton che casual. Sul completo total black con gonna plissé, staglia il logo classico sulla felpa piumata, mentre la versione più moderna (VLTN) si trasforma in una stampa all over sul parka over con fondo camouflage e sulla felpa. Gucci, invece, oltre agli accessori con la doppia G mette il logo per esteso su felpe anni 90 in acetato, dai colori sgargianti, da indossare con gonne ampie e bluse chic. Fendi ha rispolverato il logo iconico creato da Karl Lagerfeld, e lo ha posto su giacche corte in pvc bianco e trasparente con profili e cappuccio in cuoio, da indossare con gonne plissé morbide ed accessori en pendant. Torna anche l'antica scritta di Versace, resa più moderna da cornici grafiche, che Donatella ha voluto su berretti da baseball e t-shirt amatissime da influencer che saranno tra i must dell'estate.

