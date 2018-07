Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiCome ogni anno, ritorna il classico dilemma estivo: bikini o intero? La moda 2018 decreta vincitore il costume intero, ma anche il bikini è bene accetto. L'importante? Liberare i costumi e farsi notare, senza timori.Certo, tanto tempo è passato da quando, nel 1907, la nuotatrice australiana Annette Kellerman indossò il costume intero e per lo scandalo fu arrestata. La moda per l'intero non conosce soste fino al 1946, quando il bikini, lanciato dallo stilista svizzero Louis Reard, relega il pezzo unico soprattutto a simbolo di femminilità sportiva. Quest'anno per il monopezzo le griffe si ispirano alla bagnina Pamela Anderson: declinato in chiave tropical, con fantasie fiorate, ma anche tinta unita, come quello black di Calzedonia con incroci e lacci sexy sul décolleté.