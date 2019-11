Veronica Timperi

Colori audaci, forme esagerate, animalier. Non si esce vivi dagli anni 80, secondo antropologi e soprattutto esperti di moda, che hanno eletto questo decennio come uno di quelli che più di tutti ha segnato il fashion system. Anni di eccessi stilistici e di designer entrati nella storia con look ruggenti, ma di tanto in tanto, sulle passerelle tornano proposte che rimandano alle icone di quel tempo. Questo autunno-inverno lo stile più gettonato è quello che rimanda quello della soap opera più famosa negli Eighties, Dinasty, un vero e proprio compendio della moda del periodo, che univa glamour ed eccessi, rigore e stravaganze. Insomma, in passerella ma anche per la città si vedono tante Alexis Carrington, la divina Joan Collins, con un trionfo di volumi extra in stile prom dress, balze e volants, lamé, spalline giganti e maniche a palloncino, gonne e abiti stretch, scollature vertiginose, pantaloni a vita alta, meglio se con pinces, e tailleur da working girl. Balmain ha proposto uno dei capisaldi dei look anni 80: le linee carrot dei pantaloni denim, simili ai mom jeans, ampi, comodi e rigorosamente effetto used. Il top è l'abbinamento con corsetto lucido bianco, coprispalle lilla con fiori 3D e guanti in pelle neri.

Max Mara punta tutto sull'animalier della pelliccia en pendant con il maglione e la minigonna. A completare il look stivali neri in coccodrillo.

Strizza l'occhio al power dressing dei completi maschili anni 80 il cappotto white lungo, rigoroso e al tempo stesso intrigante firmato Saint Laurent. Il tocco in più è il minidress nero e le calze velate a pois. Pelle black, vita alta e pinces per i pantaloni di Alberta Ferretti che li abbia ad una blusa tutta volants e borchie e a stivaletti morbidi in camoscio tipicamente eighties.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

