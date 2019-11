Veronica Timperi

Colori arditi, fantasie che ricordano sontuose carte da parati, floreali o geometriche, come negli anni '70. Quest'anno fare tappezzeria è cool. Il tapestry è trend di stagione. Stile inconfondibile e molto difficile da indossare perché potrebbe sembrare eccessivo, ma basta scendere a compromessi con le linee e le forme di un minimalismo estremo, ed ecco che la cosiddetta arazzi couture diventa glamour, moderna e sofisticata. Negli armadi di fashion addict non possono mancare capi tappezzeria, frutto della fantasia degli stilisti che combina stampe grafiche, texture e motivi stilizzati presi in prestito dai campionari di home design. Velluto, broccati e seta doppiata sono tra i tessuti preferiti per questa tipologia di pattern, perché donano lucentezza alla lavorazione, anche solo variando di mezzo tono il ricamo rispetto allo sfondo. Marco De Vincenzo punta sul cappotto cangiante abbottonato di lato con l'interno foderato di rosso. Glamour e super colorato, somiglia ad una carta da parati liberty. Motivi paisley, invece, per Laura Biagiotti. Il suo mini abito in lana black & white si abbina a un gilet lungo annodato al collo come una mantella, della stessa fantasia dell'abito ma declinato in ocra e nero. Tocco glam sono le calze velate con logo indossate sotto i cuissardes. Velluto nero e stampa floreale per il completo La Petite Robe Noire di Chiara Boni. La giacca, avvitata e stretta in vita da una cintura, è abbinata a pantaloni en pendant e a dolcevita nera super aderente. Act N° 1 propone il cappotto in jacquard stampato con motivi ad acquerello che ricorda carte da parati orientali. Etro ha rispolverato dall'archivio le fantasie più belle con abiti-tappeto e caldi maxi poncho con frange. Il risultato è esotico, glam, da zarina contemporanea.

Giovedì 28 Novembre 2019

