Classico ma non banale, elegante ma non ingessato. L'uomo per la prossima primavera estate secondo la Milano Fashion Week che si è appena conclusa si lascerà andare a un mix perfettamente equilibrato di sobrietà e trasgressioni.

Fendi punta su uno stile da giardinieri gentiluomini con quaranta sfumature di verde. Gli uomini di Silvia Venturini Fendi indossano pantaloni da lavoro color cetriolo con toppe resistenti alle ginocchia e camicie, impermeabili salvia o giacche di maglia su sandali romani dalla punta piatta. La chicca sono le stampe, i disegni Botanics for Fendi firmati dal regista Luca Guadagnino, che si son viste sugli spolverini leggeri, sulle giacche macchiate di colori e sugli ampi parka. Da Dolce & Gabbana è andato in scena invece l'uomo immerso in un safari urbano con rimandi alle stampe della seconda guerra mondiale su capi kaki con stampe animalier. Le giacche da safari abbinate a camicie con stampa ghepardata e calzini en pendant si sono alternate con quelle di pelle di serpente indossate con un foulard, meglio ancora se indossate con camicie fantasia con pappagalli disegnati. Più rocker l'uomo secondo Donatella Versace. La stilista si è ispirata al compianto amico Keith Flint dei Prodigy. I modelli indossavano pantaloni di pelle con centinaia di occhielli, capi in denim strappati e tinti con colori acidi. Sexy, coraggioso e sofisticato l'uomo di Giorgio Armani, che indossa pantaloni stretti alla caviglia e realizzati con stampe patchwork abbinati con giacche slanciate a quattro bottoni. Il suo capo chiave è il gilet, tagliato a doppiopetto in lino ruggine e indossato senza camicia.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

