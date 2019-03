Veronica Timperi

Ci sono fantasie ormai quattro stagioni che in primavera fioriscono. Sarà perché il flower power è uno stato mentale che dà positività, ma i capi che si trasformano in romantici giardini, pur lontani dall'avanguardia pura, come ironizzata Maryl Streep in Diavolo veste Prada, diventano passepartout per ogni occasione, dalle più easy a quelle formali. Ecco allora spuntare su bluse, giacche, dress ed accessori, bouquet fioriti, applique di fiori e fantasie variopinte. Preziosi intrichi di petali e foglie si stagliano con una grazia quasi botticelliana, su long dress che diventano dei veri e propri eden, fantasiosi e delicati al tempo stesso. La novità di quest'anno è che si punta sulla tridimensionalità, con applicazioni 3D. Dolce & Gabbana, ad esempio, oltre al mini abito bianco fiorato dalle spalle ampie e le maniche svasate, mette minuscoli fiorellini di campo sulle calze velate e declina a tema tutti gli accessori. Sinuosa, fluida e sensuale è l'interpretazione del floreale secondo Etro, con l'abito lungo ed affusolato su cui sono stampati dei grandi ibiscus. Secondo Donatella Versace questa fantasia oltre al romanticismo, può ispirare l'essenza stessa della femminilità, e l'ha tradotta nell'abito corto e aderente indossato da Gigi Hadid, in cui si mescolano fiori e fantasie iconiche del marchio. Michael Kors pensa alla sua donna in total look flower con la camicia di e gonna in poplin di cotone stampa floreale, così come il cappello a tesa larga in duchesse e la borsa Dandridge in pelle stampata.

E i fiori sbocciano anche sulle scarpe. È il caso di Clergerie che ha lanciato la capsule di zeppe punk firmata dalla stilista cinese Lucia Liu: plateau articolato e ricami di fiori delicati.

