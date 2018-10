Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiCala il sipario sulle fashion week. Ultima a congedarsi Parigi, che tratteggia per la prossima estate una donna dal look visionario ma con tocchi decisi di streetstyle.Ad aprire la settimana della moda è stata la ballerina urbana di Dior. Maria Grazia Chiuri racconta una giovane cittadina del mondo, che si ispira all'arte e alla danza, e indossa tulle, jersey, le scarpe allacciate da nastri di raso, tutto declinato in una palette cromatica di colori neutri. Gucci al Théâtre La Palace rende omaggio alle icone della musica, dal cappello a falde larghe alla Janis Joplin alla giacca in denim con il ritratto di Dolly Parton in versione fumetto. Colore e sovrapposizioni protagonisti, come anche il lurex, il denim e gli abiti da sera opulenti, con maxi rouches. Grande attesa c'è stata per la prima sfilata di Hedi Slimane da Celine, che è stata un'esplosione di chiffon, minigonne, stivaletti alla caviglia molto alti, abbaglianti abiti da cocktail e abiti-corsetto semi-trasparenti. Valentino si è ispirato alla Maverick Art Colony, una delle prime comuni artistiche utopiche. Abiti giganti composti da strati di taffetà e seta avvolgenti, labbra rosse scintillanti e grandi cappelli di paglia e tessuto. Sabbia e onde al Gran Palais per Chanel. Le modelle non indossano scarpe, ma portano in mano ciabatte da spiaggia e camminano a piedi nudi. Gli ombrelloni diventano ricami, stampe o jacquard. L'iconico bouclé di Chanel si tinge di colori sorbetto come il rosa, il pistacchio e l'azzurro. Miu Miu, giovane e chic, gioca a mescolare l'imperfezione e l'eleganza; in parte con abiti tagliati di sbieco, quasi non finiti; in parte con gonne dritte, cappotti di pelle con grandi bottoni e vestiti con morbidi fiocchi in organza.