C'era una volta la tuta. In passato ben poco glam, oggi stilosissima.

Abituati a pensarla per la palestra o legata al workwear? È il passato: adesso diventa moda e si fa chiamare jumpsuit. Segni particolari: un indumento unico, per donne tutte d'un pezzo. Secondo le passerelle di quest'inverno sarà il capo chiave del guardaroba, che risolve l'eterno dilemma della scelta tra gonne, tailleur e pantaloni. Quest'anno gli stilisti la declinano in una serie di modelli per intercettare ulteriori tendenze, trasformando così ogni tuta in un must have assoluto, un trend nel trend.

A cominciare dalle tute in pelle, forse la novità più forte sul tema overall e dintorni. Le propongono Hermès, Celine, Salvatore Ferragamo come punta di diamante della tendenza total leather che imperverserà questa stagione e si indosseranno da sole oppure su tutto, quasi come foste delle motocicliste on the road. Ferragamo la interpreta in versione cuoio nature marrone chiaro, dalle linee morbide anni Ottanta. Louis Vuitton, invece, punta sull'abbinamento strong tra pelle nera e tartan scozzese rosso, due classici dello stile punk.

I modelli più cool sono le tute eleganti: veri e propri fashion statement in grado di oscurare il fascino di un lungo abito da sera, con lavorazioni dal sapore couture e dettagli ricercati come maxi fiocchi e baschine. Giorgio Armani ha pensato alla tuta in velluto scura, dall'effetto cangiante, morbida e scollatissima, mentre Valentino sulla sua castigata jumpsuit ha dipinto il bacio secondo due statue classiche circondate da fiori variopinti. Etro e Gucci, invece hanno strizzato l'occhio ai tailleur formali in tweed e in texture più leggere, i modelli di tute più vestibili e amati dalle influencer per il prossimo inverno.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

