Veronica TimperiBellezze da favola e angeli svelati. La scorsa settimana a New York passerella di super top per il Victoria's Secret show, l'annuale sfilata di lingerie del brand americano che fa sognare il mondo. La passerella, questa volta al Pier 94, ha visto tra gli angeli Adriana Lima, Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner, Candice Swanepoel in uno spettacolare show, con l'esibizione di Rita Ora e Shawn Mendes.La più emozionata, con tanto di lacrime in passerella, è stata la veterana Adriana Lima che ha celebrato lì il suo addio alle sfilate. La Lima, 37 anni, cui la maison ha dedicato uno speciale omaggio con i momenti iconici delle sue precedenti sfilate (ben 19). model brasiliana lascia brand di lingerie dopo 20 anni. Lo ha annunciato su Instagram la stessa top model brasiliana. «CaraVictoria grazie per avermi mostrato il mondo, condiviso i tuoi segreti e cosa più importante non solo per avermi dato le ali ma per avermi insegnato a volare». La top non ha intenzione di fermarsi dopo aver appeso le ali. Per il futuro, come ha si vede in campo a sostenere le donne in progetti in tutto il mondo.