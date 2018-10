Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Veronica TimperiAtmosfere lontane, paesaggi esotici, ma anche preziose porcellane orientali, tradizioni giapponesi e richiami alle antiche civiltà.La moda torna ai rimandi primordiali della natura, ai colori della terra e dei paesaggi incontaminati, alle ispirazioni degne di un viaggio sull'Orient Express e alla ricerca delle civiltà pre-colombiane. Il risultato è un metissage moderno, che rispecchia il mondo e il melting pot di oggi.Ecco quindi che sulle passerelle, per questo autunno-inverno, fanno la loro comparsa elementi fusion, che uniscono le culture sotto il comune denominatore del glamour. Piacciono capi ispirati alle civiltà latino-americane. Etro ha creato un look moderno e multicolor che strizza l'occhio ai motivi tribali pre-colombiani. La jumpsuit in lana pesante con cappuccio e nappine, dal pantalone ampio ben si abbina con la giacca in camoscio color cuoio. La suggestione è andina anche per Dsquared2. Il suo abito lungo è un patchwork di fantasie tapestry, che hanno il tocco in più nell'acchiapasogni indossato al collo. È un'indiana d'America moderna e glamour quella portata in passerella da Loewe, che sfila con un abito avorio con frange colorate e cut che scoprono pancia e gambe. L'Africa è più vicina, invece, con la proposta firmata Max Mara, che punta su un total look animalier indossato da Gigi Hadid. La top model indossa un outfit composto da cappotto leopardato, gonna e maglia en pendant.riproduzione riservata ®