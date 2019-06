Veronica Timperi

Arrivederci, Pitti Bimbo! L'edizione numero 89 si è chiusa con numeri consistenti; 603 collezioni, di cui 399 dall'estero, 5350 compratori (dei quali 2450 stranieri ) e un totale di 10mila visitatori.

Le tendenze voglioni bimbi con capi fiabeschi e allo stesso tempo rock, tipo piccole star crescono. Da una parte la classica eleganza formato mini, con abiti sartoriali, stampe fiorite, colori pastello, abbinati a accessori in rafia e altri materiali naturali, mentre dall'altra ecco rapsodie tropicali a base di piume, animalier, e fantasie jungle. Twin Set, ad esempio, ha pensato ad una collezione mini-me, per mamme e figlie dalla fantasia garden: le bimbe indossano vestiti e jumpsuit con macro foglie, mentre la mamma fa pendant con una camicia abbinata a dei pantaloni nocciola. Il romanticismo si fa più moderno anche nello stand di Dolce&Gabbana, con abiti a palloncino anni Cinquanta da bambola ma indossati con le sneakers graffito. Le righe continuano ad essere un passepartout e sono cool ovunque, sugli accessori come sui vestiti. Philosophy le ha stampate su un abitino dal profumo marinaro in bianco e nero con logo rosso e balza finale. Informale ma allo stesso tempo classico da indossare con scarpe da ginnastica. Comfort e glamour in un colpo solo per Blauer che veste bimbi e ragazzi con capi tecnici e funzionali: dal piumino ultra leggero a tre colori realizzato in fibra Repreve, 100% riciclata, ai pantaloni aderenti.

Pitti Bimbo ha segnato l'esordio della linea junior di Emporio Armani. La nuova proposta bambino è suddivisa in newborn e baby (fino a 3 anni), junior girl (4-14 anni) e junior boy (4-6 anni). Il dna del marchio da grandi viene declinato in chiave kids per bimbi moderni, pratici e alla moda.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA