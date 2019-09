Veronica Timperi

Al Festival del cinema di Venezia il red carpet è stato all'insegna della moda democratica, con abiti da cerimonia dal costo soft. Una scelta compiuta da molte attrici e influencer che hanno indossato griffe di fascia premium: da Twinset a Ottod'Ame, da Beatrice B a Manila Grace. Non che questo, ovviamente, significhi che i nomi del lusso siano mancati: da Armani a Etro, le grandi firme erano presenti. Ma la moda premium ha accompagnato molti volti legati ai social, a giovani artisti e a tante bellissime. Per esempio ha debuttato Pleasedontbuy, la collezione di abiti in affitto firmata Twinset. Il nome è ispirato a un motivo anni 70, Please Don't Go, l'obiettivo è catturare la generazione Zeta, abituata allo sharing e al rental. L'azienda di Carpi propone abiti per una cena, un compleanno, una laurea: appuntamenti importanti per cui però non si vuole investire per un capo che poi resta nell'armadio. Abiti di tulle e volant, come quello indossato dalla influencer Paola Turani, azzurro a bustier in tulle leggero degradè con gonna plissettata multistrato a strascico e ruota in crinolina. Oppure lo slipdress in satin nero con strascico e profonda scollatura sulla schiena della top Kate Upton. Il servizio per ora è presente in due punti vendita a Roma, due a Milano, a Firenze, Verona, Bari, e all'Orio Center di Bergamo. La top model Bar Rafaeli, che aspetta un bimbo si è presentata in Manila Grace nero con un effetto plissé proprio sul punto vita. Anche l'attrice Annabelle Belmondo ha scelto di arrivare in Laguna spigliata con Manila Grace, mentre Cristina Fogazzi, alias Estetista Cinica, ironica e seguitissima per i suoi consigli di bellezza e di vita ha debuttato nel red carpet con un abito Raptur&Rose.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

