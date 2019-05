Veronica Timperi

A volte ritornano. Non è una minaccia ma quello che periodicamente accade nella moda, dove capi che sembravano meteore rispuntano diventando icone. È successo anche questa primavera estate con i pratici, e non per tutte, ciclisti, i pantaloncini tecnici che si usavano per allenarsi in bici o al massimo per andare in palestra, e che, già negli anni 90 avevano vissuto un momento di celebrità, ma sempre comunque relegati nel cassetto dei vestiti da workout. Oggi invece sono dei pezzi cool da indossare in modo informale, ma anche elegante, dalla mattina alla sera. In pratica da quando si esce in bici all'alba per andare al lavoro, fino all'aperitivo nel locale in o al party più modaiolo. A lanciarli nello streetstyle la scorsa estate è stata Kim Kardashian che aveva cominciato ad abbinarli in modo improbabile a bustier da boudoir e ciabatte con la pelliccia. Sembrava una follia la sua ma poi hanno cominciato ad indossarli anche Chiara Ferragni e modelle più easy come le sorelle Hadid, Bella e Gigi, nelle loro scorribande a due ruote sulle strade di New York, e social come Pinterest ed Instagram li hanno resi virali. Fendi li ha accostati a camicie bon ton ed accessori in cuoio, mentre Cavalli li messi sotto mini dress scollati, senza spalline, donando a questo capo sportivo una femminilità senza precedenti. Un look forse troppo particolare per usarlo in bici ma sicuramente d'effetto. Come quello firmato Blumarine che mixa i ciclisti verde evidenziatore con gonnellina svolazzante e top romantico, tutto a stampa pitone. Chanel, invece, li interpreta senza snaturare i suoi codici stilistici e riprendendo un po' le linee tradizionali care a Coco, una delle prime sostenitrici della moda in bicicletta. I ciclisti sono affusolati e fantasia su fondo bianco, en pendant con il maglioncino. Uno stile retrò di grande effetto.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

