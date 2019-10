Veronica Timperi

A Parigi il mese fashion delle passerelle chiude in grande stile.

La moda della prossima estate? Glamour, sensuale e vestibile. Da Chanel le modelle vanno sui tetti, in una sfilata, la terza per Virginie Viard, che è un mix di femminilità e spensieratezza tra già che doppiopetto indossate con dei mini-short, scarpe piatte, capi in tweed arricciati a quadretti, declinati in colorazioni vivaci, top molto corti muniti di balze, indossati con gonne e culotte. Maria Grazia Chiuri per Dior pensa a un giardino dalle influenze inglesi con splendidi corpetti e corsetti in maglia ricamati in rafia e seta grezza con delicati ricami, tutti indossati sotto giacche a righe in jacquard, oppure una serie di mini giacche doppiopetto e gonne corte a pieghe. Ispirato dal concept artistico della grisaille, nello show di Valentino trionfano dress maestosi, abiti-camicia con linee a pieghe rifiniti da cinture di corda, combinazioni di tuniche e gonne trasparenti, camicie da smoking in cotone trapuntato, allungate per diventare abiti da sera. Belli gli accessori, come gli orecchini creoli o a forma di ramo.

Richiami agli anni 60 da Saint Laurent, dove Anthony Vaccarello rilegge lo smoking e lo stile hippy chic del periodo d'oro del geniale fondatore del marchio. L'ispirazione è '60 con tocchi 70 anche da Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière fa sfilare la silhouette a trapezio dei mini abiti dalle fantasie tappezzeria, i gilet, le t-shirt di maglia, le maniche a sbuffo, i pantaloni svasati a vita alta, e i completi gessati. Da Miu Miu il cardigan si fa crop top e si accoppia con gonne tubino in vernice e raso di seta stampata con arricciature laterali, mentre decori gioiello a forma di margherite, disegnano le bretelle in 3D dei grembiuli.

Giovedì 3 Ottobre 2019

