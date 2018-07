VERGOGNA ANTISEMITA

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUna lettera di minacce di stampo antisemita e una foto di Adolf Hitler: questo il contenuto di una busta ricevuta da Adachiara Zevi, presidente di Arte in memoria, un'associazione culturale che promuove mostre ed eventi per ricordare le vittime dell'olocausto. «Pregiatissima signora, mi duole molto il fatto di non averla conosciuta nei miei campi di concentramento» - si legge nel testo che accompagnava la foto di Hitler - «Ma non è detto, ci sono tanti miei seguaci e non è detta l'ultima parola!».La donna, che ha ricevuto nella sede dell'associazione la lettera il 12 luglio scorso, solo ieri ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di piazza Farnese. «È la prima volta che nella nostra sede riceviamo minacce del genere, tenderei a vederle legate a due iniziative curate dalla nostra associazione, Memorie d'inciampo e Arte in memoria: sono entrambe legate alla memoria e danno fastidio a chi tende a dimenticare» - ha spiegato Adachiara Zevi - «Purtroppo, episodi di questo genere non si contano, negli anni se ne sono registrati tantissimi. In questi ultimi tempi la situazione non sta migliorando, ma l'antisemitismo c'è sempre stato».Adachiara è figlia di Bruno Zevi, architetto, urbanista ed ex deputato radicale dal 1987 al 1992, e di Tullia Calabi, giornalista e scrittrice che seguì anche il Processo di Norimberga e fu nominata nella Commissione italiana dell'Unesco: i due si erano conosciuti negli Stati Uniti, dove le rispettive famiglie si erano rifugiate in seguito all'emanazione delle leggi razziali. Bruno Zevi, romano, morì nel 2000, pochi giorni prima di compiere 82 anni, mentre la moglie, nata a Milano, morì nel 2011 all'età di 92 anni. Le iniziative a cui Adachiara Zevi ha fatto riferimento sono un progetto dedicato alle pietre d'inciampo commemorative, poste davanti alle abitazioni dei romani deportati nei lager, e una biennale di arte contemporanea nella sinagoga di Ostia antica.riproduzione riservata ®