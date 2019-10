Veretout un highlander, Florenzi errore fatale

PAU LOPEZ 6

Non arriva sul rigore, per il resto ringrazia traversa e difesa

SPINAZZOLA 6,5

Senso di pulizia e ordine sia in fase difensiva che in fase di spinta. Peccato qualche amnesia finale.

FAZIO 6,5

Inizia svagato, ma torna presto a comandare la difesa insieme a Smalling tenendo Embolo lontano.

SMALLING 6,5

Un passato vegano di pazienza e concentrazione. Collum vede un fallo di mani inesistente, l'inglese non ha colpe

KOLAROV 6

Nel primo tempo concede autostrade, poi attiva il casello. Seppur con parecchio affanno

MANCINI 6

Nell'emergenza si scopre regista. Parte schiacciato, finisce a fronte alta.

VERETOUT 7

L'Highlander della Loira non si risparmia. Dà un senso alle geometrie e mette sulla testa di Zaniolo il gol del vantaggio

ZANIOLO 7

Tutti gli occhi sono su di lui. Parte male, ma poi si prende la scena con un colpo di testa che zittisce tutti. Nella ripresa abbassa i giri (32' st Antonucci 5,5: tanta corsa, poco controllo)

PASTORE 6,5

Numeri d'alta scuola e una forma migliorata considerato che si divide tra regia e trequarti . Nella ripresa comprensibili pause di riflessioni (18' st Perotti 6: Non esagera, anche perché su quel manto d'acqua è pericoloso)

KLUIVERT 6

Nervoso, a tratti nevrotico. Prende il solito giallo e non sfrutta due occasioni davanti a Sommer. Da applausi alcuni recuperi. (38' st Florenzi 5: si divora il 2-0, errore gravissimo)

DZEKO 6

In maschera fa più paura che tenerezza. Assist al bacio (non sfruttati) e il solito gioco di manovra.

FONSECA 6,5

Rpma Più incerottata che si può, ma trova soluzioni d'emergenza. Il gioco resta noioso.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

