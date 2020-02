Veretout torna trottolino Spinazzola non incide

PAU LOPEZ 5.5

Una serena serata d'Europa League. No. Lo spagnolo deve mettere un paio di pezze e sente brividi glaciali quando Bezus sfiora il palo. E nella ripresa coi piedi mostra limiti evidenti

SPINAZZOLA 5

Torna a destra in questo folle vertice di terzini. Piede morbido e diagonali banali. Meglio quando spinge l'acceleratore, ma nemmeno troppo. (69' Santon 6: più verve, almeno davanti)

FAZIO 5,5

Fa valere il fisico in marcatura preventiva, ma quando il dialogo si fa veloce lui balbetta e suda freddo

SMALLING 6

Più svagato, tanto da innescare un paio di allarmi non previsti. Ha il merito di essere il terminale offensivo più pericoloso tanto da trovare il miracolo di Kaminski. E se non è altro è l'unico a fare la voce grossa

KOLAROV 5,5

E' l'emblema di una Roma sotto tono. Sbaglia passaggi, battibecca con Perotti, perde contrasti. In riserva fisica. Davanti c'è.

VERETOUT 6

Torna trottolino nervoso per tutto il campo. Da un suo strappo nasce il gol di Perez. Poi si adombra.

CRISTANTE 5,5

Parte come a Parma: da difensore centrale. Poi avanza di qualche metro dando un po' di equilibrio e pochissima fisicità. Colpisce un palo, ma è in fuorigioco

PEREZ 7

Una ventata di primavera in anticipo. All'esordio dal primo minuto segna, recupera palloni e si mostra il più leggero di testa e di gambe.

PELLEGRINI 5

Nessun segnale dal pianeta Lorenzo in questo febbraio. Partita semplice, a tratti noiosa e con qualche errore di appoggio. Possibile si sia perso così? Viene da urlargli: fai rumore! Esce tra i fischi. (79' Mkhitaryan ng)

PEROTTI 5,5

Bello, balla. Ma non riesce a fare mai male. E si ostina negli uno contro uno in zone del campo a forte rischio grandine. (81' Kluivert ng)

DZEKO 6

Assiste Perez per il vantaggio, gioca di sponda e di fioretto. Resta la stella, offuscata però. Soprattutto nella ripresa.

FONSECA 5,5

Un brodino tiepido e troppa paura. La sua Roma deve riscoprire il piacere di giocare a calcio. Il portoghese deve ringraziare la scarsa vena degli attaccanti del Gent soprattutto nel secondo tempo. Il risultato è la cosa migliore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

