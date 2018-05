Verdone: «Credo in Pallotta»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Sorride quando ci vede arrivare con i taccuini in mano, fa spallucce poi spiega: «Non sono un esperto, sono venuto a trovare un amico». Carlo Verdone è stato uno dei tanti vip che in questo fine settimana sono passati a Piazza i Siena per il Concorso Ippico che ha visto l'Italia tornare a vincere dopo tantissimi anni: «Sono per queste iniziative spiega soddisfatto - purché siano eleganti e coordinata. Sono contento perché ci fa bene, soprattutto in un momento come questo dove la città soffre parecchio, dare una presentazione internazionale».Basta pronunciare la parola Roma per fargli brillare gli occhi. Una passione sfrenata quella dell'attore romano che subito dopo la vittoria contro il Barcellona in Champions League, valsa le semifinali (poi persa) contro il Liverpool postò un video in cui era letteralmente impazzito per quel 3-0 diventato subito virale: «In realtà quel video era nato per gioco, lo avevo inviato a mio figlio racconta sorridendo e lui lo ha subito pubblicato. All'inizio mi sono vergognato perché sembravo un pazzo ma alla fine è stato divertente ed è diventato virale, ho sorriso nel rivederlo». Da lì a parlare del futuro della Roma il passo è breve: «Pallotta ha detto che vuole vincere e io gli credo. Spero che faccia una squadra di livello e che non ceda giocatori che secondo me non andrebbero venduti, anche se poi ogni tifoso ha le sue idee. Vedo che Napoli, Milan e Inter si stanno rinforzando ma ho buone speranze e sensazioni. Noi ci siamo stiamo qua con il nostro fiato».Roma ma anche Lazio che in campionato stanno dando filo da torcere alle milanesi: «Anche i biancocelesti sono andati abbastanza avanti in Europa, io non sono manicheo nei confronti dei laziali, ma ci siamo comportati bene nonostante la Juve abbia quasi tre squadre in panchina».riproduzione riservata ®