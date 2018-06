Verdi firma, primo azzurro dell'era Ancelotti

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Simone Verdi ieri a Roma per essere sottoposto alle visite mediche, prima della firma del contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. L'esterno d'attacco proveniente dal Bologna è stato visitato dal dottor Mariani, con l'assistenza del capo dello staff medico azzurro Alfonso De Nicola. Le visite, come è prassi per il Napoli, sono state particolarmente lunghe e si sono protratte fin dopo le 19. Subito dopo l'ok medico, Verdi si è poi spostato nella sede romana della Filmauro per la firma del contratto con il presidente De Laurentiis. Verdi arriva a Napoli in cambio di 20 milioni al Bologna più tre di bonus e percepirà un ingaggio di circa 1,7 milioni a stagione. Dopo la firma del contratto, il giocatore che ha già giocato in Nazionale andrà in vacanza per poi unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra per il raduno del 9 luglio a Castel Volturno.Intanto, sul fronte altro mercato, il Napoli punta forte su Stefan Lainer, difensore tedesco di proprietà del Salsburgo. Secondo il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten, però, sul classe 92 ci sarebbe anche la Juve, che starebbe valutando il profilo dell'austriaco. Anche la Lazio osserva interessata. Intanto, resta aperto il caso Hamsik. Il capitano ha due anni di contratto ancora ma ha chiesto di essere ceduto in Cina. Per ora De Laurentiis ha detto no.(M.Lob.)