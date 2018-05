VERDE CAPITALE

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina Montagnaro

La quercia è tornata al suo posto e gode di ottima salute. Si tratta dell'esemplare dell'omonima piazza dietro Campo de' Fiori, dove ha anche sede il Consiglio di Stato. La pianta precedente era stata attaccata da un fungo ed era morta. È stata comprata dalla Confraternita dei Macellai e donata ai cittadini.

«È un ottimo esempio di sinergia tra l'amministrazione municipale e privati», afferma Anna Vicenzoni, assessore all'Ambiente del I municipio. Un esempio ancora più importante in questi tempi in cui sono moltissime le aree verdi e incolte della città che non riesce a sbloccare gare per la cura dei giardini.

«Ancora una volta orgogliosi di aver aiutato i romani a riappropriarsi di un vero e proprio simbolo della nostra città; l'abbiamo presa da un nuovo vivaio, l'abbiamo piantata e ne cureremo la manutenzione e rifaremo l'aiuola - spiega Roberto Dionisi, presidente della Confraternita dei Macellai che da più di 500 anni ha lì i suoi uffici - Speriamo che questa sia la volta giusta».

E pensare che l'arbusto è stato piantato più di un anno fa per sostituire la quercia originale, si ammalò anch'esso per un fungo e dovette essere rimosso. Attori e politici condussero una vera battaglia per far sì che la quercia si ripiantasse. E alla fine arrivò la nuova pianta per la gioia dei sostenitori, dei residenti e dei turisti.

E' diventata il simbolo della piazza omonima, anche se il nome deriva dalla Chiesa di Santa Maria della Quercia, che al suo interno custodisce il dipinto raffigurante la Madonna della Tuscia, visitabile dal lunedì al sabato su prenotazione. La nuova quercia è alta 7-8 metri e ha circa 30 anni di vita.

L'arbusto ha avuto il benvenuto con una cerimonia in piazza alla quale hanno partecipato cittadini e residenti.