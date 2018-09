Ventura:«Io mai più da Ikea...Voglio allenare ancora»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - A volte ritornano. E qualche volta parlano ancora. È il caso di Gian Pietro Ventura, ex ct (disastroso) dell'Italia che non è andata al Mondiale dopo 60 anni. Ventura sbotta per quella notte horror di 10 mesi fa vissuta a San Siro: «Se incontro uno svedese non cambio marciapiede, perché ho la coscienza a posto. Certo, non vado magari a comprare all'Ikea...».E con l'ex presidente federale Tavecchio come la mettiamo? «Non l'ho più sentito. E mi fermo qui... Ma una cosa voglio mettere in chiaro: in due partite la Svezia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo sbagliato dei gol a porta vuota (?), colpito un palo e subìto un gol su una deviazione. Il calcio è fatto di episodi: quando si vince non si vince da soli e quando si perde si perde tutti assieme...».Quale futuro per l'ex ct? «È stata un'estate lunga, era da molto che non mi succedeva. Ho voglia di dare risposte sul campo e sento la necessità interiore di farlo, ho un desiderio feroce. Ho ricevuto un'offerta da una squadra di A, ma ci siamo dovuti fermare perché non c'era una condivisione di programmi. Parto dal presupposto che per fare una cosa si deve avere la convinzione di fare una cosa giusta». Già, quella che non gli è riuscita in quel maledetto playoff con gli orfani di Ibra.riproduzione riservata ®