Ventotto sfilate, 22 presentazioni, 6 presentazioni su appuntamento e 16 eventi, per di 56 collezioni. Sono i numeri della Fashion Week Uomo primavera estate 2019 di Milano, che da domani riceve il testimone da Pitti. Una manifestazione snella (solo 4 giorni) caratterizzata da fluidità e contaminazioni fra presentazioni e sfilate e fra maschile e femminile.Nuovi ingressi il brand finlandese Aalto, e Stella McCartney che dopo 4 anni ritorna a Milano per presentare la collezione Donna Spring 2019 e anche la collezione uomo. E poi, come sempre, da Prada ad Armani, Versace, Dsquared2, Marcelo Burlon, da Zegna a Cucinelli e Fendi. Mancano dal calendario Emporio Armani ed Ermanno Scervino, che presenteranno donna e uomo insieme a settembre. Ad aprire la kermesse domani Milano Moda Graduate, progetto di Camera Moda dedicato agli studenti delle scuole di moda italiane. (P.Pas.)