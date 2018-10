Vento e mare, litorale in ginocchio

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sul litorale romano, alle forti raffiche di vento di lunedì si è aggiunta anche un'imponente mareggiata che ha distrutto parti di stabilimenti balneari. Particolarmente critica la situazione dell'Idroscalo di Ostia, dove diverse abitazioni sono state allagate. Ieri è rimasto chiuso per tutta la giornata, per l'emergenza maltempo, il Parco Archeologico di Ostia Antica. La decisione è stata presa per salvaguardare l'incolumità dei visitatori.Per il resto, la costa è stata costellata da allagamenti e stabilimenti balneari danneggiati, con grandi quantità di detriti sparsi. Sul litorale che va da Ostia a Passoscuro fino a Fiumicino, Maccarese e Fregene, la mareggiata si è fatta sentire forte e chiara. Nel Comune di Fiumicino sono stati oltre cento gli interventi effettuati per rimuovere alberi, pali e cartelloni caduti. Nel comprensorio abitativo del Villaggio Azzurro, ad Isola Sacra, la caduta di un albero ha causato la rottura di una tubazione. A tracciare un primo bilancio dei danni ad Ostia è stata la presidente del X municipio Giuliana Di Pillo: «Il mare ha fatto parecchi danni agli stabilimenti, erodendo anche la spiaggia. C'è stata una forte mareggiata, straordinaria, che si è unita alle raffiche di vento. All'Idroscalo nella notte tra lunedì e martedì parecchie case sono state allagate. Siamo stati in allerta e abbiamo messo a disposizione la palestra della scuole Garrone con una cinquantina di posti, pasti caldi e lettini per tutte quelle persone che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Qui - nei casi delle abitazioni allagate - la corrente elettrica è stata tolta per il periodo di tempo necessario ad intervenire. L'amministrazione è stata vicina ai cittadini dell'Idroscalo». Rami e alberi, come nel resto della città sono caduti in massa, ma il Servizio Giardini è intervenuto prontamente, e l'Ama ha lavorato sulla rimozione delle foglie. C'è stato un grandissimo lavoro di squadra, ha assicurato la minisindaca.(P.L.M.)riproduzione riservata ®