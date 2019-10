«Ventimila euro per migliorare le scuole»

Banchi e sedie da cambiare, un corso di lingua straniera per i bambini o le finestre da sistemare, c'è il solaio che provoca infiltrazioni o il computer che andrebbe acquistato per quella classe che non ce l'ha.

Nelle scuole di Roma (e le famiglie romane lo sanno bene) c'è sempre tanto da fare. Parte quindi il concorso Roma si progetta a scuola, promosso dall'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte per coinvolgere i cittadini nel risolvere i piccoli grandi problemi scolastici. Il contest è stato presentato ieri all'Istituto Regina Margherita, la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unità d'Italia, e prevede che dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020 sarà possibile per studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico delle elementari, medie e superiori del Comune di Roma proporre un progetto registrandosi al sito www.romasiprogettaascuola.it e seguendone le indicazioni. Spetterà poi alla giuria (composta dall'attore Enrico Montesano, dal presidente dell'Osservatorio Tobia Zevi, dal giornalista Ernesto Menicucci, da don Francesco De Franco parroco di Tor Bella Monaca e da Marisa Casale ad di Enterprise, decretare il vincitore entro il 30 aprile, scegliendo in base a criteri di utilità e importanza per la collettività ma anche in base a quanti like avrà raccolto sul sito. Dote dell'iniziativa, un premio dal valore massimo complessivo di 20.000 euro versati direttamente sul conto corrente della scuola interessata.

«Vogliamo deporre un seme ha spiegato Tobia Zevi - una piccola iniziativa per ribadire tre cose: la scuola è al centro del futuro della città, protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive, la rete può essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei troppi progetti calati dall'alto». (L.Loi.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

