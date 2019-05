VENT'ANNI DI COLLABORAZIONE

ROSARIO GIULIANI & JOE LOCKE

Si sono incontrati vent'anni fa ad Umbria Jazz grazie ad una felice intuizione di Carlo Pagnotta. Da quel giorno è nata una preziosissima collaborazione artistica che ha portato alla realizzazione di tre incisioni e molti tour in tutto il mondo. Per registrare il nuovo lavoro discografico, Rosario Giuliani ha voluto richiamare Joe Locke e festeggiare con lui questi vent'anni di collaborazione. In set anche Dario Deidda al basso e Roberto Gatto alla batteria. La formazione si ripropone dal vivo, per due concerti, oggi, con Rosario Giuliani al sax, Joe Locke al vibrafono, Dario Deidda al basso e Marcello Di Leonardo alla batteria. Domani sera, alla batteria ci sarà anche Roberto Gatto. Ore 22, info 0683775604.

Via Ostia 9

