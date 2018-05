Vent'anni di Acido Acida un nuovo album e 2 live

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un ritornello di quelli che si conficcano nel cervello e non escono più. Per tutti gli anni Novanta Acida è stato una sorta di inno delle notti più sfrenate e selvagge. Ora, i loro autori, lontani ormai da parecchio tempo dai riflettori, colgono l'occasione del ventennale per ripubblicare il brano all'interno dell'album in cui era già incluso, intitolato Acido Acida.L'album dei Prozac+, che nel 1998 scalò le classifiche e sfiorò 200mila copie vendute con la sua miscela di punk e pop, viene ripubblicato in due nuove versioni: cd digipack con bonus tracks e Lp in vinile da 180gr. Nella versione cd digipack, oltre all'album originale rimasterizzato, anche 5 bonus track: Sognare, presente solo nell'edizione Lp picture disc del 1998, la cover di What Do I Get dei Buzzcocks e le versioni inglesi di Acida, Ics, GM e Colla. L'edizione in vinile ripropone la tracklist dell'album originale. Inoltre, Gian Maria Accusani, Elisabetta Imelio ed Eva Poles celebreranno i 20 anni di Acido Acida con 2 concerti, il 26 maggio a Milano al MiAmi, e il 31 agosto all'Home Festival a Treviso.