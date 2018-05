«Venite subito qui o butto dal balcone la mia ragazza»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Venitemi ad arrestare, portatemi in carcere, sennò la prendo con una mano e la butto di sotto». Mirco Ricci, l'ex campione intercontinentale Wba dei mediomassimi, in preda all'alcol e agli psicofarmarci, ieri mattina ha chiamato i carabinieri chiedendo insistentemente di essere arrestato, fino a riuscirci. «Sono il pugile, il Guerriero. Ho litigato con la mia fidanzata - ha detto al telefono - Venite subito prima che la butti dal balcone, non la sopporto più». Così, una pattuglia si è precipitata a Ponte Galeria. Mentre la ragazza alla vista dei carabinieri è uscita subito di casa, The Predator, nel frattempo, aveva cambiato idea. «Ancora in galera, nooo!», urlava. Ci sono volute due ore di trattative, dalle 7 alle 9 del mattino, solo per calmarlo.Il campione, che era agli arresti domiciliari per estorsione, è finito di nuovo in carcere, anche se per una sola notte, con la doppia accusa di oltraggio e resistenza e pubblico ufficiale. A fargli risparmiare un soggiorno più lungo a Regina Coeli, l'appello accorato del padre al giudice monocratico: «Mirco è un bravo ragazzo. Con me non ha mai alzato il gomito. Per lui è solo un periodo di nervosismo. Sono disposto ad ospitarlo a casa». L'arresto è stato convalidato ieri mattina dal giudice Lavinia Spaventi, come chiesto dal pm Raimondo Orrù. Il magistrato ha però avallato la proposta del papà di Ricci, un carpentiere, e del difensore del pugile, l'avvocato Carlo Sforza.Solo alle 9 del mattino, quando la sbornia si era affievolita, il pugile è salito spontaneamente sulla gazzella, per creare nuovi problemi in caserma: non voleva essere ristretto nella cella di sicurezza. Davanti al giudice, poi, le scuse.(S. Uni.)